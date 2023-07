Cinque anni di carcere per una rapina e un furto: arrestato dopo la condanna

Arbus

I due reati erano stati commessi nel 2012

Si aprono le porte del carcere di Uta per un muratore di 57 anni, di Arbus, condannato a cinque anni, due mesi e 21 giorni di reclusione per rapina e concorso in furto aggravato in abitazione.

Il decreto di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari è stato eseguito dai carabinieri.

I reati risalgono alla primavera del 2012. Il primo era stato commesso il 6 marzo, il secondo il 14 aprile, sempre ad Arbus.

Le indagini erano state svolte dai militari del luogo, che ieri hanno rintracciato il condannato e hanno proceduto al suo arresto.

Martedì, 18 luglio 2023