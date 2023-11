Cinquanta milioni per il nuovo stadio, il Cagliari festeggia: “Opera strategica per tutta la Sardegna”

E alla fine Solinas ha dato il via libera alla delibera di giunta. E il contributo da 50 milioni necessario per dare gambe alla “Unipol Domus Gigi Riva” è arrivato. Esulta il Cagliari. “Prosegue il nostro cammino per un’opera strategica che vogliamo fortemente, per il Cagliari e tutta la Sardegna”, dichiara la società rossoblù, “dialogo con le istituzioni, progettualità, raziocinio e ambizione, queste le nostre linee guida. Da sempre. Avanti compatti”.

Festeggi anche il sindaco Paolo Truzzu: “Un lungo percorso di lavoro che oggi, con l’attesa delibera della giunta regionale, mette le basi per la costruzione di un grande stadio per Cagliari e la Sardegna, senza dimenticare la rigenerazione dell’intero quartiere di Sant’Elia”, commenta il primo cittadino cagliaritano, “ho appena firmato la delibera sull’accordo di programma per portarla immediatamente in consiglio comunale. L’avevo promesso ai cagliaritani, ai tifosi e ai sardi. E tra loro, ad uno in particolare: Gigi Riva”.