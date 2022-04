Oristano

La Asl di Oristano spiega come far annullare l’avviso da 100 euro in base alle esenzioni

I cittadini che hanno compiuto cinquanta anni e ancora non hanno iniziato o completato il ciclo vaccinale anti Sars-CoV-2 stanno ricevendo in questi giorni dall’Agenzia delle entrate-Riscossione la comunicazione di pagamento della sanzione pecuniaria di 100 euro, prevista in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale.

Lo rende noto la Asl di Oristano, con una nota.

La sanzione si applica agli over 50 che al 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, a quelli che a partire dalla stessa data non si siano sottoposti alla seconda dose nei tempi e secondo le modalità previsti dal Ministero della Salute, o che – sempre dal 1° febbraio – non abbiano effettuato la dose di richiamo (terza dose) entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19.

Sono esentati dall’obbligo vaccinale gli ultracinquantenni per i quali il vaccino comporti un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, che devono essere attestate dal medico di medicina generale o dal vaccinatore.

Gli over 50 esenti che hanno ricevuto o dovessero ricevere prossimamente l’avviso dell’Agenzia delle entrate relativa al pagamento della sanzione dovranno comunicare alla Asl di Oristano, entro 10 giorni dalla ricezione dell’avviso, l’attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2. Per farlo sarà necessario inviare una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. nella quale il soggetto esente dovrà indicare i propri dati anagrafici e allegare:

copia scansionata fronte/retro del codice fiscale o, preferibilmente, della tessera sanitaria;

certificazioni mediche riferite all’esenzione dalla vaccinazione, con le relative motivazioni.

La Asl di Oristano, una volta accertata la correttezza della documentazione inviata, trasmetterà telematicamente all’Agenzia delle entrate l’attestazione di insussistenza dell’obbligo vaccinale per il soggetto richiedente.

Sempre entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, gli stessi destinatari dovranno dare notizia all’Agenzia delle entrate dell’avvenuta presentazione della comunicazione alla Asl, seguendo la procedura indicata nella lettera d’avviso.

La circolare del Servizio Igiene e Sanità pubblica relativa all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e all’attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale è disponibile sul sito della Asl di Oristano.

Martedì, 12 aprile 2022

