L'episodio sarebbe avvenuto in un distributore di benzina nel comune di Sanluri, gli autori potrebbero essere quattro ultras del Cagliari

Gli agenti della Digos stanno anche indagando sugli ululati di matrice razzista denunciati dai calciatori Tomori e Maignan al termine della partita Cagliari-Milan di ieri sera. I poliziotti stanno acquisendo i filmati delle telecamere e le registrazioni audio anche realizzate dai microfoni che si trovano a bordo campo. Ma non solo. Gli specialisti della Questura intendono individuare anche i responsabili del lancio di bottigliette in campo e l’accensione di fumogeni dentro la Unipol Domus durante la partita. (l.on)

CAGLIARI. Indagini in corso da parte della sezione Tifoserie organizzate della Digos della questura di Cagliari per un episodio che sarebbe accaduto ieri pomeriggio sabato 19 marzo in una stazione di servizio sulla statale 131, vicino a Sanluri. Secondo quanto trapela, un’auto con quattro persone a bordo, tutti ultras del Cagliari, avrebbero affiancato l’auto di un gruppetto di tifosi del Milan che da Sassari stava raggiungendo Cagliari al seguito di un pullman privato con a bordo altri supporter rossoneri, per la partita alla Unipol Domus.

Fonte: La Nuova Sardegna

