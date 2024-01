Nuovo dibattito tra i cittadini riguardo gli ungulati che, in branco, sconfinano ben oltre la natura in perenne cerca di cibo. Prevalentemente innocui, possono però costituire un pericolo per l’uomo se si sentono minacciati o se avvertono pericolo per i cuccioli: ecco che, in seguito all’ennesima segnalazione pubblica dei quadrupedi, avvistati per strada, scatta il confronto tra i residenti che, soprattutto, puntano il dito contro chi gli dona un panino o cibo vario. Non solo: hanno imparato che dove sono presenti le colonie feline, le crocchette sono sempre assicurate lasciando i poveri gatti, quasi, a digiuno. La presenza dei cinghiali non è nuova, “ci sono sempre stati” il problema è che ora stazionano in strada, nella cunetta con il rischio che allarghino ancor più il “campo d’azione”. “Di difficile soluzione, bisognerebbe recintare tutta la pineta e in modo adeguato e penso non si possa fare – esprime un cittadino – arrivano da tutte le parti, ormai è da anni che esiste questa situazione, arrivano sino alle case della lottizzazione Sa Pedrala e anche nei dintorni della scuola elementare”. Una richiesta verso le istituzioni di competenza: “Sono animali selvaggi e dunque imprevedibili, basta una mamma che ha appena partorito e che sente pericolo per diventare aggressiva e attaccare. Sicuramente la prima cosa da fare è multare chi gli dà da mangiare”.