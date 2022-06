Cinema: successo a New York per I giganti e Ariaferma - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Grande successo a New York per il cinema "made in Sardegna". I film "I giganti" di Bonifacio Angius e "Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo (girato all'interno dell'ex carcere di Sassari) hanno ottenuto plauso ed entusiasmo da parte del pubblico statunitense.

I due film sono stati proiettati all'Open Roads - The new Italian cinema at Lincoln Center, alla presenza dei protagonisti, Stefano Deffenu e Michele Manca. Dan Sullivan, programmer e chief della prestigiosa rassegna newyorkese, ha presentato alla stampa americana i traguardi del nuovo cinema Sardegna che, grazie alla forte azione di accompagnamento della Sardegna Film Commission ( Fsfc) sta riportando la nostra isola al centro delle produzioni internazionali.

"La Sardegna è uno stupendo set a cielo aperto - ha commentato Gianluca Aste, presidente della Fondazione - gli artisti sardi possono confrontarsi da pari a pari con i migliori cineasti del mondo. Siamo molto orgogliosi".

Anche Nevina Satta, direttrice della Film Commisson, ha espresso forte soddisfazione per gli eventi organizzati dalla delegazione made in Sardegna e gli incontri con i produttori nordamericani invitati da Cinecittà ed ospitati dalla Film Commission per gli appuntamenti newyorkesi. La rassegna si chiuderà con un omaggio a Monica Vitti, recentemente scomparsa, con la proiezione di Deserto Rosso. Anche questo un piccolo omaggio trasversale alla Sardegna, ove furono girate le suggestive ed indimenticabili immagini del capolavoro di Michelangelo Antonioni. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna