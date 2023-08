Cinema, musica, incontri e fotografia nel fine settimana in Marmilla. Annullati per lutto gli eventi a Usellus

Villa Verde

Le iniziative nei paesi del Consorzio turistico Due Giare

Altri quattro giorni di cinema, musica, incontri e fotografia in Marmilla. Un nuovo ricco fine settimana nei paesi del Consorzio turistico Due Giare. “Ce n’è davvero per tutti i gusti”, ha detto il presidente del Consorzio, Lino Zedda, “un territorio accogliente anche in queste sere estive d’agosto, fra cultura e socializzazione”.

Villa Verde. Giovedì 17 alle 21.30 nel cortile interno della biblioteca per la rassegna “Biblioteca sotto le stelle” organizzata dalla stessa biblioteca e dal Comune appuntamento con il cinema sardo di qualità e “Visioni sarde”. Prevista la proiezione di “12 Aprile” di Antonello Deidda, “Fradi Miu” di Simone Contu e “La Venere di Milis” di Giorgia Puliga.

Festival a Curcuris. Prosegue il festival comunitario organizzato dall’amministrazione comunale con tema quest’anno “INIZIOeFINE”. A Casa Pilloni giovedì 17 agosto alle 21.30 la proiezione del film “Boyhood” di Richard Linklater, esperimento cinematografico, che racconta un viaggio attraverso gli anni, dall’infanzia all’età adulta. Sempre a Casa Pilloni venerdì 18 agosto alle 21.30 incontro sul tema del festival – inizio e fine – con i professori Carlo Casalone e Gianluca Scroccu. Ancora a Casa Pilloni si può sempre visitare l’esposizione di fotografia con le immagini in concorso sempre sul tema del festival.

Baradili. Da giovedì 17 a domenica 20 agosto tornerà il Festival Cantiere di lavoro teatrale, firmato Progetti Carpe Diem, che taglierà il traguardo della ventottesima edizione. Il 17 agosto in scena alle 20 “Syncopated City” e alle 21 “Batracomiomachia”. Venerdì 18 agosto alle 29 “Catterina” e alle 21 “Il sogno di una cosa”. Sabato 19 agosto alle 19 “Ada Flocco Quartet”, alle 20.30 “Sistema Nervoso”, alle 21.45 “Circo Kafka”. Domenica 20 agosto il Festival si sposterà nel bosco di Mitza Margiani, a Villa Verde: alle 10.30 “Momo”, alle 11.30 “È tutta la mia vita” e alle 12.30 “È strano”.

Fotografie in Marmilla. Venerdì 18 agosto nella sala consiliare di Villa Verde la presentazione della mostra di foto “Io avrò cura di te”, di Giusy Calia, visitabile nelle vie del centro storico del paese. Assieme alla fotografa interverranno il sindaco Sandro Marchi, il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda, il presidente dell’associazione Su Palatu Fotografia Salvatore Ligios e la curatrice Mariolina Cosseddu.

La curatrice ha spiegato così la mostra: “È subito chiaro che le immagini di Giusy Calia sono visioni che le arrivano silenziose e morbide, si depositano sul fondo della coscienza e poi risalgono lentamente fino a diventare realtà consapevoli. Il tempo di latenza consente di elaborarle in una dimensione luminosa e chiarificatrice prima di renderle disponibili per la realizzazione scenica. Il resto lo fa la fotografia, appendice animata di se stessa a cui delega il compito di rappresentare un mondo altrimenti non praticabile”.

Alle 20 concerto per la festa dell’Assunta con Germano Seggio Trio in “Blues Night”, poi alle 22 Sonos e Cantos con l’associazione Palazzo d’Inverno. A Curcuris domenica 20 agosto alle 19 nella via Chiesa si parlerà della mostra fotografica “Fiori di campo” di Anna Marceddu. Oltre a Zedda e Ligios microfono al sindaco Raffaele Pilloni, alla curatrice Sonia Borsato e alla fotografa Anna Marceddu.

“Di sicuro è stato un viaggio quello di Anna Marceddu”, dice Sonia Borsato, “quando, alla fine degli anni Novanta, decide di incontrare la comunità Rom stanziata nella zona di San Paolo, poco fuori città. ‘Davanti Auchan’, mi dice lei, con la spontaneità di chi vive a Cagliari e, amandola, sente come inevitabile che tutti la conoscano bene. Una decisione tutt’altro che prevedibile dato che Marceddu, in quel periodo, lavorava alla Libreria delle donne e la fotografia non era ancora entrata nella sua vita. O meglio, ancora non era apparsa la fotografia documentaristica che è, adesso, sua cifra stilistica; quella capacità ritrattistica così delicata e al tempo stesso intima”. La serata proseguirà con lo spettacolo “Viaggio nella musica d’autore”, sempre con Palazzo d’Inverno.

Assolo. Sabato 19 agosto per il cartellone del Consorzio “Giaras in Festas” lo spettacolo “Viaggio nella musica d’autore”, nel piazzale della chiesa alle 22.

Usellus. A seguito della morte di don Mario Ecca, a Usellus è stata annullata la serata di sabato 19 agosto in compagnia di “Note tra le mura” proposta dall’associazione “Julia Augusta” nel sagrato della chiesa di Santa Reparata. Erano in programma un incontro-dibattito con il chitarrista etnomusicologo Ignazio Cadeddu, sul tema “La chitarra nella tradizione musicale sarda”, e l’esibizione del gruppo “Billy Boys”.

Mercoledì, 16 agosto 2023