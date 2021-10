La Scuola del popolo di Oristano propone cinque corsi a Uras. Il progetto “Non è mai troppo tardi”, frutto della collaborazione tra la scuola e l’Auser, è nato in sordina la scorsa estate con un unico corso di informatica per anziani attivato nel centro del Terralbese. In seguito si è aggiunta una rassegna sul cinema sardo che ha incuriosito e coinvolto un gran numero di spettatori. Da qui la decisione di proseguire la sperimentazione.

Si passa così all’apertura di ben cinque corsi, alcuni sperimentali anche nella realizzazione, per i quali si è avuto quasi un tutto esaurito dei posti disponibili appena aperte le iscrizioni.

I corsi proposti sono “Storie di lavoro al cinematografo”, “Contus e chistionis”, “Informatica per anziani”, “Impariamo insieme a discutere” e “Storia del periodo giudicale in Sardegna”.

“Storie di lavoro al cinematografo” è curato dal Centro provinciale per adulti n. 4 di Oristano, col maestro Antonello Cossu. Si tratta di un percorso didattico che esplorerà il rapporto tra cinema e il tema del lavoro. Da sottolineare come il corso sia frutto della convenzione stipulata tra la Camera del lavoro e la Flc di Oristano con il Cpia, che ha permesso l’apertura di due corsi per il 2021/22, a Oristano e Uras.

“Contus e chistionis”, a cura della professoressa Eleonora Piras e dalla maestra Vitalia Piras, è un percorso di riscoperta delle proprie radici attraverso la cultura sarda, le tradizioni e la lingua. Uno scambio che valorizzerà l’esperienza degli anziani. Il progetto prevede la raccolta dei materiali per una successiva archiviazione e pubblicazione.

“Informatica per anziani”, a cura di Ivo Vacca, ha come obiettivo insegnare i rudimenti delle nuove tecnologie agli anziani. Non un corso di informatica tradizionale, ma un corso per favorire padronanza e sicurezza nell’utilizzo dei servizi on-line della pubblica amministrazione e degli strumenti di comunicazione nella rete.

Ivo Vacca seguirà anche “Impariamo insieme a discutere”. A causa della solitudine, accentuata dalla pandemia, ci si è disabituati al confronto e alla discussione. Il corso si propone di riprendere a discutere nel rispetto di regole condivise e far riscoprire il gusto all’approfondimento.

Infine “Storia del periodo giudicale in Sardegna”, a cura del professor Marco Chiti, in videoconferenza da Oristano.

I corsi di “Informatica per gli anziani” e “Impariamo insieme a discutere” sono stati già avviati: si tengono il venerdì, con cadenza quindicinale, presso la sede Auser.

Il 29 ottobre partirà il corso di “Storie di lavoro al cinematografo”, che si terrà presso l’aula consiliare del Comune di Uras. A breve saranno definite e pubblicate le date di avvio dei rimanenti corsi.

Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla sede Auser di Uras, in via Eleonora 123, oppure all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Per informazioni è possibile contattare anche il numero WhatsApp 324.8393291. I programmi sono consultabili sulle pagine Facebook “Scuola del Popolo Oristano” e “Attività Auser Uras“. I video prodotti saranno disponibili sul canale YouTube “Scuola del popolo Oristano“.

