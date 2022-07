Cinema: Andaras, corti di viaggio sulla costa delle miniere - Sardegna

"Viaggio al centro della Terra" in compagnia di Giulia Arena, Paola Catapano, Freddie Fox, Federico Geremicca, Monica Nappo, Lorenzo Richelmy, chef Rubio, Francesca Schianchi. Sono alcuni tra gli ospiti della 4° edizione di "Andaras traveling film festival". Il concorso estivo dedicato al cinema corto di viaggio, con focus sui temi ambientali, sarà ospitato dall'11 al 16 luglio a Fluminimaggiore e Buggerru, lungo la costa delle miniere, nella Sardegna sud occidentale. Anteprima fuori concorso il 10 luglio a Fluminimaggiore con il Cineconcerto - con la nuova veste sonora proposta da Mauro Palmas, alla testa di un ensemble - del film "Cainà" di Gennaro Righelli girato in Sardegna nel 1922, e che compie quindi 100 anni.

Il festival si apre con "Il cibo nel viaggio delle persone migranti dall'Africa in Italia nel 21° secolo" con il celebre chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, e la ricercatrice universitaria Daniela Bruni. Dal 12 al 16 luglio spazio alle 43 proiezioni in concorso nelle numerose categorie di fiction e documentari legati ai temi del viaggio, ambiente, cibo e alimentazione. La maggior parte delle pellicole arriva da Italia, Iran e Stati Uniti, forte la partecipazione del Brasile e, per la prima volta, da Pakistan, Libano, Cina e Sudan. La direzione artistica ha registrato un consistente aumento di candidature di registe donne.

Incastonate nel programma diverse iniziative. Il 13 Giulia Arena, interprete di film e fiction, presenta ad Andaras un progetto a cui ha preso parte assieme a un'equipe di biologi e naturalisti per analizzare lo stato di salute dei nostri mari. Sonorità in riva al mare il 14 con il concerto di Safir Nou. Il 15, il vice presidente di Slow Food Italia Giacomo Miola presenta il progetto "Slow Food Travel". Si chiude con Paola Catapano, giornalista e comunicatrice scientifica del Cern, autrice del documentario "Nanuq" che verrà presentato ad Andaras assieme al progetto "Polar Quest", curato con Michael Struik, ovvero una spedizione artica in barca a vela sulle tracce del Dirigibile Italia.

Fonte: Ansa Sardegna