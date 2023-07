Cimo: pochi medici e specialisti nel territorio, ecco perché le file ai Pronto soccorso

Anche a Oristano la situazione è critica in quanto il Pronto Soccorso del San Martino è, in conseguenza dei dati esposti, il riferimento per l’intera provincia e sede di DEA, il dipartimento di urgenza e emergenza che proprio nel Ps ha il suo perno. In Pronto Soccorso sono attualmente impegnati 7 medici di cui 2 solitamente esentati dai turni notturni, più i medici della stessa società privata che li fornisce a Bosa e Ghilarza. Questi ultimi, anche qui come negli altri due presidi, in mancanza dei requisiti specifici, si occupano solamente di codici minori (bianchi e verdi) mentre le colleghe regolarmente assunte si occupano dei casi più complessi. Anche a Oristano come detto per Bosa con recente delibera i colleghi a gettone dovrebbero ricoprire l’ambulatorio dei codici maggiori per 4 turni di 12 ore a settimana ma per ora non si è ancora visto nessuno. Tant’è che in alcuni periodi e per determinate situazioni le turnazioni sono ben

Anche a Bosa ci sono indiscutibili difficoltà. Innanzitutto il Pronto Soccorso è gestito prevalentemente nelle 12 ore diurne da medici di una cooperativa (la stessa che gestisce Ghilarza) che si possono occupare solamente di codici minori e non possono accompagnare i trasferimenti dei pazienti, se e quando necessari. I codici maggiori (gialli e rossi) e i trasferimenti vengono gestiti a chiamata dai medici della medicina o dai chirurghi presenti in quell’ospedale, medici in forte carenza di organico, costantemente impegnati nella gestione dei propri pazienti e che spesso lavorano da soli in reparto. Questi medici sono costretti ad abbandonare il loro reparto per precipitarsi in pronto soccorso o viceversa sono impegnati in reparto e scendono in Pronto Soccorso, appena possono liberarsi, determinando spesso lunghe attese per i pazienti. Da ricordare infatti che il reparto di medicina di Bosa è di norma occupato nei suoi circa 20 posti letto e che attualmente vi lavorano solo 5 medici più il Direttore del reparto. Dal 1/7 al 31/8 con recentissima delibera i medici a gettone copriranno anche i turni notturni e la notte faranno i codici maggiori, una buona novità per un periodo in cui aumenta il lavoro in PS nella speranza siano colleghi effettivamente in possesso dei requisiti per poter lavorare in emergenza urgenza perché come ci risulta il turno diurno è di norma assicurato da colleghi privi di questi requisiti e da qui la necessità di dover richiedere l’intervento dei medici ospedalieri.

Nella nostra ASL sono attivi due Pronto Soccorso, uno a Bosa presso l’Ospedale Mastino e un altro a Oristano al San Martino, mentre a Ghilarza esiste ormai da tempo solamente un Punto di Primo Intervento, affidato peraltro ai medici di una società esterna che si possono occupare solamente di codici minori, anche per l’assenza in quel presidio dei supporti necessari (come laboratorio o radiologia h24 o un reparto di degenza) a dare assistenza verso casi più complessi. Questo servizio è infatti al di fuori del sistema dell’emergenza del SSR.

più ravvicinate e pesanti come ad esempio questa settimana dove sono in 4 in servizio e solamente in 3 a coprire i turni notturni, con un carico di lavoro e di responsabilità ovviamente molto pesante!

La situazione descritta nell’articolo pubblicato da Llinkoristano dal titolo: “un’altra serata da girone infernale negli ambulatori del Pronto Soccorso di Oristano”, descrive i disagi sopportati dai pazienti per le lunghe attese e per quella mancanza di risposte immediate che si vorrebbero avere dal pronto soccorso. Oggi però si deve fare i conti con un afflusso di pazienti sempre maggiore verso i nostri ospedali e in particolare verso il pronto soccorso del San Martino, legato a tante problematiche, non ultimo la difficoltà ad accedere alle cure a livello territoriale come spesso denunciato dai sindacati di categoria. Ed ecco quindi spiegata una delle maggiori difficoltà, cioè il numero sempre maggiore di pazienti che si recano al Pronto Soccorso per patologie in realtà croniche o comunque non acute ma che non hanno o non trovano le risposte che vorrebbero nel territorio, anche per la mancanza di specialisti che in alcuni casi si trovano solo in ospedale o nel privato a pagamento, ma solo per chi può permetterselo.

A questa situazione va poi aggiunta la carenza di medici della medicina sia a Bosa, come già ricordato, ma anche e soprattutto a Oristano che è l’unico reparto per acuti della Asl e dove attualmente vi è un organico di soli 7 medici di cui 2 in attesa di trasferimento (uno lascerà entro agosto) e il Facente Funzioni di direttore, che di norma non fa turni notturni. Una situazione che ha portato a una rimodulazione dei posti letto che attualmente dovrebbero essere meno di 40, ovviamente compatibilmente con le patologie presenti e con la spesso remota possibilità di trasferimenti presso altri nosocomi, in situazioni spesso non troppo differenti dal nostro.

In questo contesto si sottolinea come i colleghi della medicina a tutt’oggi non sanno ancora se potranno godere, come previsto da contratto, dei 15 giorni di ferie estive.

Tutto questo per sottolineare gli sforzi che costantemente tutti gli operatori dei presidi di questa ASL compiono per poter garantire il funzionamento dei servizi, del Pronto Soccorso e della Medicina, ma anche degli altri reparti. Vanno comunque ricordati comunque gli sforzi che la direzione e tutti i sindacati stanno portando avanti da un punto di vista dei regolamenti con i tanto attesi incarichi professionali che potranno dare una migliore qualificazione dei medici ospedalieri che attendono dal 2016 applicazione di una norma contrattuale che dovrebbe essere legge. Cosi come la costante ricerca da parte della dirigenza aziendale del personale con i bandi per i posti scoperti e per l’assegnazione dei dirigenti di struttura ove mancano.

Non va infine taciuta la mancata corresponsione delle risorse RAR ( Risorse Aggiuntive Regionali ) i cui pagamenti sono fermi al primo trimestre del 2022, perchè pare che quelli dei periodi successivi non siano ancora stati autorizzati dalla regione, ma che sicuramente, a fronte di tante promesse, non generano certo nè la spinta necessaria né grande entusiasmo nell’affrontare il lavoro quotidiano da parte di un personale che viene da anni di surplus lavorativo con centinaia di ore lavorate da recuperare, (senza che si capisca quando) e decine di giorni di ferie arretrate. E tutto questo spesso sacrificando le proprie esigenze e riducendo la propria vita privata. Al momento inoltre aspettiamo anche gli incrementi promessi per l’attività svolta in prestazione aggiuntiva, indispensabile a garantire i servizi specie in emergenza-urgenza.

Il segretario Aziendale Cimo-Fesmed

Giampiero Sulis