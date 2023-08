Cimitero chiuso da ormai quattro mesi, dopo la caduta di un albero: proteste

Aidomaggiore

Difficoltà in Comune per la procedura di riapertura

Dopo oltre quattro mesi è ancora chiuso il cimitero di Aidomaggiore. Il 15 aprile scorso le raffiche del forte maestrale avevano sradicato un grosso cipresso, caduto su diverse tombe, gravemente danneggiate. Al momento dell’incidente in cimitero non era presente nessuno. Il giorno successivo il sindaco Antonello Virdis, aveva disposto la chiusura del cimitero per evidenti motivi di sicurezza.

Il sindaco aveva spiegato che erano in corso le relative pratiche con l’assicurazione per la valutazione dei danni e che la situazione si sarebbe risolta in tempi brevi con la riapertura del camposanto.

Ma così non è stato: il Comune non sarebbe ancora riuscito a sbloccare questa procedura.

Da allora i cancelli sono rimasti sempre chiusi e il disagio nel piccolo centro dell’Alto Oristanese è aumentato giorno dopo giorno.

Si lamenta un’anziana vedova: “E’ una vergogna che non si possa più entrare in cimitero per pulire le tombe o deporre un fiore ai nostri cari. Una vicenda così ad Aidomaggiore non l’abbiamo mai vissuta”.

Giovedì, 24 agosto 2023