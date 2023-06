Cimitero ancora chiuso dopo due mesi e dopo la caduta di un albero

Aidomaggiore

Preoccupazione tra gli abitanti

A oltre due mesi dalla rovinosa caduta di un albero, che aveva danneggiato alcune tombe, il cimitero di Aidomaggiore è ancora chiuso al pubblico.

“È dal mese di aprile”, lamenta un’anziana pensionata. “Il forte vento aveva fatto precipitare un cipresso sulle tombe ed il giorno dopo il sindaco aveva firmato l’ordinanza di chiusura del cimitero per motivi di sicurezza. Da allora non siamo più potuti entrare, non solo per pulire le tombe, ma non abbiamo potuto mettere nemmeno un fiore per i nostri cari”.

“Mi chiedo come mai dopo due mesi il cimitero non sia stato riaperto”, domanda un altro residente.

Il sindaco di Aidomaggiore Antonello Virdis ha spiegato che si sta procedendo con l’intervento di ripristino: “Al momento non posso dare date precise”, ha affermato il sindaco Virdis, “ci sono iter da seguire. Appena possibile sarà nostra cura riaprire al pubblico il cimitero in tutta sicurezza”.

La notte tra il 15 e il 16 aprile scorso un violento temporale aveva investito Aidomaggiore e si era abbattuto soprattutto alla periferia del centro abitato, causando danni.

Lunedì, 19 giugno 2023