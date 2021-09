Terralba

Tutto pronto per il concerto di stasera in piazza



A Terralba è tutto pronto per “Musica sotto le stelle”, il concerto della banda “Giuseppe Verdi” in programma per la serata di oggi, sabato 18 settembre.

L’evento, patrocinato dal Comune di Terralba e con il contributo del Ministero per i Beni e le attività culturali per il Turismo, si terrà in piazza Cattedrale, con inizio alle 21.30. Sul podio il maestro Giuseppe Congia.

Ospite della serata anche il compositore Filippo Ledda, che dialogherà con il pubblico.

Il concerto è gratuito ma per partecipare è necessario esibire il Green Pass e rispettare tutte le norme di sicurezza contro il rischio di contagio.

Sabato, 18 settembre 2021