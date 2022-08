Ciclovie della Sardegna, verso bando primi due lotti - Sardegna

Potrebbero presto diventare realtà due ciclovie della Sardegna. la Regione ha dato mandato ad Arst, che già cura gli interventi di mobilità ciclistica regionale, come soggetto sttuatore dei due lotti funzionali. Il primo a cui sono destinati 16.662.512, riguarda l'itinerario Cagliari - Elmas - Barumini, i tratti Cagliari - Elmas (lungo 4 km) e il tratto Samassi - Barumini (che si estende per 38 km).

Il secondo lotto funzionale, che potrà godere delle risorse assegnate alla Sardegna con i fondi PNRR pari a e ad esso saranno destinate le risorse di cui al Decreto n. 4/2022, pari a 33.000.00 riguarda invece l'itinerario "Barumini - Terralba - Bosa" (che si estende complessivamente per 120 km).

Con la delibera proposta dall'assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris e approvata dalla Giunta nel corso dell'ultima seduta, è pronto a passare alla fase operativa il progetto della Regione per rendere la Sardegna percorribile in bicicletta sia in ambito urbano e sia extraurbano. Arst dovrà completare la progettazione e curare l'esecuzione dei lavori di realizzazione attraverso specifiche gare d'appalto.

"Il progetto relativo alle ciclovie della Sardegna punta a fare della mobilità ciclistica una forma di trasporto sostenibile e contribuisce alla svolta green della nostra regione - spiega l'assessore dei Lavori Pubblici, Aldo Salaris - Grazie ai 2700 km circa di rete ciclabile regionale, di cui una buona parte è stata inserita nel Sistema Nazionale delle Ciclovie, sarà possibile interconnettere i porti, gli aeroporti e i principali centri urbani della Sardegna con i centri turistici e con gli ambiti paesaggistici, culturali e naturalistici dell'Isola. Un risultato straordinario a cui puntiamo e che consideriamo strategico da raggiungere".

Il percorso della Ciclovia della Sardegna si sviluppa per circa 1.147 km, di cui 1.117 km su una ciclovia vera e propria e per circa 30 km lungo un itinerario bici + treno. Tocca 152 centri abitati e attraversa 115 territori comunali, si articola in 19 itinerari (o tronchi) di cui uno è appunto intermodale (bici+treno).

Ad oggi, per la realizzazione della Rete Ciclabile Regionale sono disponibili complessivamente 65.862.512 a valere su diverse fonti finanziari.



