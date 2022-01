Oristano

Un ricco cartellone promosso da Medsea, insieme ad Amp, Lipu, Afni e Fai

Il mese di febbraio in Sardegna è un invito a un viaggio, alternativo ed ecologico, per gli stagni e le lagune dell’Oristanese, terre d’acqua tra le più estese in Sardegna. Quasi quaranta appuntamenti per una full immersion tra stagni e lagune sono stati inseriti nel cartellone di eventi in occasione della Giornata mondiale delle zone umide (World Wetlands Day) dalla fondazione Medsea. La rassegna ricade nel 51° anniversario dalla convenzione Ramsar che riconosce la rilevanza internazionale delle zone umide e identifica le aree più ricche dal punto di vista della loro biodiversità avifaunistica. La Sardegna, con attualmente nove aree Ramsar su 57 zone identificate in Italia e ben il 17% della superficie complessiva nazionale, è una delle regioni con la maggiore quantità ed estensione di questi importanti bacini, per lo più costieri, tra cui l’ultimo nato alla foce del Rio Posada.

Tantissimi gli eventi organizzati dalla Lipu Oristano, Afni Sardegna, Fai Oristano, Area Marina Protetta del Sinis – Isola Mal di Ventre, associazioni, cooperative ed imprese, pensate per i locali, ma anche per i turisti del “fuori stagione”.

Si inizia da sabato prossimo, 5 febbraio, e per tutti i fine settimana del mese con le escursioni in gozzo nella Laguna di Marceddì, a Terralba, con partenza alle prime luci dell’alba – e replica nel pomeriggio – per apprendere le antiche tecniche di pesca e imparare a riconoscere l’avifauna della laguna.

Le visite si spingeranno anche più al largo, in mare, nei pressi Capo Frasca, il 5 e il 6 febbraio, per l’osservazione dei mammiferi e degli uccelli marini. I passeggeri a bordo saranno guidati dagli esperti naturalisti della Lipu Oristano e dell’Afni, l’Associazione fotografi naturalisti Italiani – Sardegna, nel riconoscimento dell’avifauna – in particolare delle berte -, e supportati nelle tecniche di fotografia naturalistica. Una biologa marina, con l’ausilio di una sonda nel mare, permetterà ai partecipanti di ascoltare la voce dei delfini che popolano queste aree.

Gite in barca in partenza anche dal porticciolo di Torre Grande ogni weekend, dalle 12 alle 15, con Sinis Yachting, per godere delle ore più calde della giornata con vista sulla laguna di Mistras e aperitivo davanti alle rovine di Tharros.

Le escursioni naturalistiche con birdwatching si svolgeranno anche in kayak e via terra negli stagni di Cabras e di Mistras, condotte dalla cooperativa Alea il 6, 13, 20 e 26 febbraio e a cavallo tra le lagune di Marceddì e S’Ena Arrubia, il 13, 26 e 27 febbraio, a cura de L’Oasi del Relax di Arborea.

Sabato 12 febbraio appuntamento con la ciclopedalata lungo le lagune di Marceddì e S’Ena Arrubia, con partenza da Terralba. Lo stesso giorno è inoltre in programma una passeggiata avifaunistica nello stagno di Corru Mannu, organizzata da Nieddittas in collaborazione con gli esperti della Lipu Gabriele Pinna e Franco Sotgiu.

Tra le esperienze più inedite nella natura il 5 febbraio dalle ore 17, l’escursione a Sale ‘e Porcus, uno dei pochi siti in Sardegna in cui è possibile l’osservazione delle gru che in questo stagno sostano tra fine di novembre e febbraio, prima di riprendere la loro rotta migratoria verso il nord Africa.

Due luoghi simbolo del territorio degli stagni saranno aperti per l’occasione. A Marceddì si potrà visitare la Torre Vecchia domenica 13 febbraio e sabato 19; domenica 20 febbraio, aprirà le porte per le visite guidate l’idrovora del Sassu (Arborea, strada provinciale 49) dalle ore 9. L’associazione culturale Selas accompagnerà invece i visitatori nello stagno di San Giovanni (Terralba) per una passeggiata naturalistica, tra archeologia e storia il 26 febbraio, dove si potranno ammirare le rovine del villaggio neolitico e delle ville puniche.

Non mancheranno anche gli eventi formativi: giovedì 10 febbraio, in diretta Facebook si svolgerà il convegno “Ambiente, Zone Umide e Sostenibilità – Le Sfide della comunicazione” con Vania Statzu, vicepresidente Medsea, Sara Segantin, scrittrice e divulgatrice scientifica, Matilde Schirru, ricercatrice Ibe – Cnr, e Chantal Menard, Communication Expert MedWet.

Venerdì 18 febbraio, al centro polifunzionale di Cabras si svolgerà alle 17 il workshop sui monitoraggi del fratino, che porterà gli ultimi numeri sulle rilevazioni di questa specie fortemente minacciata, a cura dell’Area Marina protetta della Penisola del Sinis, della cooperativa Alea e della Lipu Oristano.

Diverse le iniziative educative per le scuole, come il concorso Medsea “Terre d’acqua”, dedicato alle scuole dei comuni del progetto Maristanis e che si svolge per tutto il mese di febbraio, per raccontare gli stagni in un disegno o un fumetto, e la visita guidata alla pineta di Arborea e allo stagno di Pauli Pirastru per le scuole di Siamanna e Siapiccia, in collaborazione con l’Uos Forestas di Arborea.

Infine, domenica 27 febbraio, nella Laguna di Mistras-Mare Morto, a partire dalle ore 9.30 sarà possibile partecipare alla Giornata ecologica – Clean up collettivo organizzato dall’Area Marina protetta del Sinis. Il calendario completo degli eventi è disponibile su VisitMaristanis.

“Ogni anno organizziamo questo appuntamento assieme ai partner locali, all’interno del progetto di tutela, valorizzazione e governance delle zone umide dell’Oristanese Maristanis”, spiega Alessio Satta, presidente della Fondazione Medsea. “Quest’anno siamo particolarmente felici della risposta dal territorio, nonostante il periodo di grande incertezza che stiamo attraversando, che dimostra non solo la capacità di fare squadra, ma anche di impegnarsi per difendere le proprie risorse e far conoscere meglio questi ambienti straordinari ad un pubblico sempre più ampio”.

“Con questo calendario di iniziative”, dichiara Gabriele Pinna della Lipu Oristano, “ricordiamo la convenzione di Ramsar, primo vero trattato internazionale riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali, nato nel 1971 per rispondere all’esigenza di invertire il processo di trasformazione e distruzione delle zone umide quali ambienti primari per la vita degli uccelli acquatici, che devono percorrere particolari rotte migratorie attraverso diversi stati e continenti per raggiungere, in ogni stagione, i differenti siti di nidificazione, sosta e svernamento”.

Lunedì, 31 gennaio 2022