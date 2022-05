Ollastra

Nel fine settimana un ricco calendario di iniziative promosso dal Comitato insieme alla Pro loco

Un ricco calendario di eventi accompagnano a Ollastra i festeggiamenti in onore di Santa Vittoria, in programma il prossimo fine settimana.

Organizzano il comitato di Santa Vittoria 2022, in collaborazione con la Pro Loco del paese.

Le celebrazioni avranno inizio sabato 14 maggio, con la processione seguita dalla messa nella chiesa di Santa Severa. L’appuntamento alle 18.

Domenica 15 maggio si comincia la mattina alle 8:30 con il ritrovo in piazza Brigata Sassari per la ciclopedalata. La partenza è fissata per le 9 da via Verdi, si prosegue lungo la strada provinciale per Siapiccia, si entra nella rotonda per Siamanna e poi nel centro abitato, fino a raggiungere Siapiccia, per poi fare ritorno a Ollastra in piazza San Pio, per il ristoro.

Per partecipare alla ciclopedalata è necessario iscriversi entro sabato 14 maggio, nella sede della Pro loco. La quota di iscrizione è di 8 euro, nella quale sono compresi la maglietta, il panino e la bibita. L’età minima per poter partecipare è 6 anni.

Nel pomeriggio in piazza Europa previsti diversi giochi tradizionali per tutte le età. Tra gli altri: la corsa, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi e con la carriola, il tiro ai barattoli, al bersaglio e con l’arco e braccio di ferro.

Sempre nel pomeriggio è in programma anche l’estrazione premi della ciclopedalata. In palio per il primo una mountain bike, il secondo vincerà una bici da città e il terzo una mini motosega a batteria con accessori.

Alle 17 via allo spettacolo folk con Ballende Ballende Bois, che chiuderà la giornata di festeggiamenti.

Martedì, 10 maggio 2022