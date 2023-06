“Ciclopedalando in PaesArci”, tra archeologia, natura e buon cibo a Marrubiu

Marrubiu

Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi

Una giornata in sella alla bici, alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze del territorio di Marrubiu con “Ciclopedalando in PaesArci” e il suo percorso enogastronomico.

L’appuntamento è per domenica 11 giugno alle 9 davanti alla sede dell’Avis per partire alla volta de Is Bangius: qui si farà visita alle villa e alle terme romane, con la guida dell’archeologo Luca Pompianu.

Si farà poi tappa alla cantina Quartomoro, dove si andrà alla scoperta dei vigneti degustando i prodotti del territorio: la merenda sarà offerta dalla cantina stessa, con il salumificio Monte Arci, il caseificio Sepi e il panificio “da Carlo”. Si ripartirà in sella alla bici per raggiungere il parco di Zuradili e consumare in compagnia il pranzo sociale a cura dell’Avis.

Il pomeriggio sarà dedicato alle estrazioni della lotteria: in palio due biciclette, di cui una offerta dall’Avis e l’altra dallo sponsor Biciu’s bike, e tanti altri premi messi a disposizione dai commercianti di Marrubiu e Oristano.

Ancora tutta la giornata di oggi per le iscrizioni presso la sede Avis: i donatori che parteciperanno con la loro bici non pagheranno la quota d’iscrizione, come segno di gratitudine per la loro generosità.

L’evento “Ciclopedalando in PaesArci” è organizzato dalla sede Avis di Marrubiu con il patrocinio del Comune.