Ciclista travolto da un'auto è gravissimo in ospedale, feriti anche una donna e 2 bambini piccoli

L'incidente è avvenuto in via Cagliari a Dolianova. Esami tossicologici per il conducente della vettura

DOLIANOVA. Un pensionato sessantottenne di Dolianova mentre in sella alla propria bicicletta elettrica stava percorrendo la via Cagliari della cittadina del Parteolla è stato investito da una Peugeot condotta da un trentaquattrenne di Dolianova che viaggiava nella stesso direzione. L’auto investitrice a sua volta è stata tamponata da un’altra Peugeot condotta da un trentaquattrenne di Dolianova che viaggiava in compagnia della minore e di due figli in tenera età. Ad avere la peggio è stato il ciclista. L’uomo soccorso da personale del servizio di emergenza urgenza del 118 è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono disperate ed è in pericolo di vita tanto che i medici si sono riservati la prognosi. Nello stesso nosocomio sono stati trasportati per accertamenti la moglie del conducente della seconda Peugeot e i due figli. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova che hanno effettuato i rilievi di legge. I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia giudiziaria a una ditta di soccorso stradale autorizzata. La viabilità è stata ripristinata nel giro di poche ore. I militari hanno richiesto gli esami tossicologici del conducente che ha provocato l’incidente per verificare se guidava sotto l'effetto di alcol o stupefacenti.

Fonte: La Nuova Sardegna