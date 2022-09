Ciclista travolto da un'auto a San Vero Milis, muore 40enne - Sardegna

Incidente mortale questa sera a San Vero Milis. La vittima è un ciclista di circa 40anni: la dinamica non è ancora chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

Da quanto si apprende il 40enne stava percorrendo in bicicletta la strada provinciale 10, in direzione Riola-Putzu Idu quando, per cause non ancora accertate, è stato tamponato da una Audi A3 all'altezza del chilometro 11.

A causa del violento impatto, il ciclista è stato scaraventato sull'asfalto. Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare.



Fonte: Ansa Sardegna