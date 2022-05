Ciclismo: 150 atlete di 24 squadre al via del Giro femminile - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - Prenderà il via da Cagliari giovedì 30 giugno, per concludersi a Padova domenica 10 luglio, passando attraverso Sardegna, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto, il Giro Donne 2022.

Un evento, giunto alla sua 33/a edizione, che nel 2022 torna nel circuito dell'UCI Women's World Tour grazie a tutte le squadre e atlete che lo hanno sempre supportato e all'impegno e al lavoro di Pmg Sport/Starlight che per il secondo anno consecutivo ne firma l'organizzazione.

Oggi la presentazione a Cagliari. "Partecipiamo con grande soddisfazione a questa manifestazione - ha detto il sindaco Paolo Truzzu - per il ruolo importante nella promozione dell'isola e per l'indotto che contribuisce a produrre per le attività e il commercio. Uno sport popolare come il ciclismo è anche un richiamo importante per i nostri giovani, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando.

Al via oltre 150 atlete delle migliori 24 squadre al mondo, fra cui 13 squadre dell'UCI Women's WorldTeam, provenienti, oltre che dall'Italia, da Australia, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Norvegia, Olanda, Spagna, Stati Uniti, Svizzera.

Una gara avvincente in 10 tappe lungo un percorso di oltre 900 km dal grande valore tecnico, storico e naturalistico attraverso le bellezze di cinque regioni italiane. Si parte da Cagliari il 30 giugno con una cronometro individuale di 4,7 km, che attraverserà il Parco Naturale Regionale di Molentargius Saline e il lungomare Poetto, per poi proseguire lungo la costa orientale dell'isola, prima con una tappa ondulata di 117,3 km da Villasimius a Tortolì (1 luglio) per concludersi con una tappa per velociste lunga 112,7 km da Dorgali (Cala Gonone) a Olbia (2 luglio). (ANSA).



