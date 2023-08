Cicalò confermato alla presidenza della Camera di commercio di Nuoro

L’imprenditore Agostino Cicalò è stato confermato alla presidenza della Camera di commercio di Nuoro. Lo ha eletto il rinnovato Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro, nominato con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 7 luglio scorso.

Nei prossimi giorni il Consiglio camerale, si riunirà nuovamente per procedere all’elezione dei componenti della Giunta.

Agostino Cicalò è molto conosciuto e apprezzato in Sardegna. Appartenente a una delle storiche famiglie dell’imprenditoria nuorese, opera nel settore del commercio e del turismo. E’ componente della giunta nazionale della Confcommercio. Nel comparto del turismo, in particolare, controlla alcune strutture in Gallura ed presidente di Felix Hotel, un vero e proprio network di aziende alberghiere.

Cicalò ha anche interessi a Oristano, nel settore immobiliare. Al suo gruppo appartengono alcune strutture commerciali in via Mazzini.

Mercoledì, 2 agosto 2023