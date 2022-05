Cibus: Latte Arborea, nuovi prodotti e strategia su mercati - Sardegna

(ANSA) - PARMA, 03 MAG - Prodotti innovativi e una nuova strategia per rafforzare il mercato regionale, italiano e internazionale. Il Gruppo Arborea (190 aziende agricole socie, terzo player nazionale nel latte UHT e leader nel comparto lattiero-caseario in Sardegna) ha scelto l'edizione 2022 del Cibus inaugurato oggi a Parma per presentare il piano annuale di lanci di prodotto e la propria strategia distributiva in Sardegna, nella Penisola e nei mercati esteri.

La principale novità riguarda il segmento dello yogurt che vedrà l'introduzione di tre nuove varianti (Stracciatella, Nocciola e Vaniglia) di A·Yo, lo yogurt prodotto con un mix di latte di mucca e pecora, 100% sardi. Previsto, inoltre, un restyling grafico dell'intera linea di yogurt.

Novità anche per il marchio Girau (prodotti ovicaprini): nel 2022 Arborea punterà, da un lato, a rafforzare la leadership nazionale e a incrementare ulteriormente la penetrazione del latte fresco a lunga durata (ESL) e dello yogurt di capra e, dall'altro, a completare la gamma del latte UHT intero di capra, inserendo i formati da mezzo litro e da un litro. Veste grafica rinnovata anche per la linea premium della Mozzarella e restyling del Gran Campidano.

Le novità saranno accompagnate da un piano commerciale orientato a sostenere il lancio dei prodotti e la costante crescita distributiva del latte UHT, prima categoria merceologica della Cooperativa, che punta a raggiungere entro il 2022 una distribuzione ponderata del 66% rispetto all'intero sistema distributivo nazionale. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna