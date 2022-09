Cagliari

Tante immagini dell’isola vista da una prospettiva decisamente insolita

La Sardegna è bella anche dallo spazio. E la Missione Minerva è una buona occasione per promuovere l’isola e le sue bellezze. Ci ha pensato l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che ha scattato alcune foto dalla Stazione spaziale internazionale e le ha postate sul suo profilo Twitter, seguito da oltre un milione di persone.

“Ciao Sardegna! Mare e montagne, foreste, pianure, coste e spiagge…”, ha scritto AstroSamantha, “per la grande varietà dei suoi bellissimi paesaggi ed ecosistemi c’è chi considera la Sardegna un micro-continente“.

E, ancora, uno scatto di Cagliari dall’alto. “Capoluogo della Sardegna e città più grande dell’isola”, ha scritto l’astronauta lombarda, “è incantevole sia di giorno che di notte. Gli antichi bacini salini della zona di Molentargius sono oggi un’oasi naturale per i fenicotteri!”.

Ma non finisce qui: c’è spazio anche per la Gallura e la costa sud-occidentale dell’isola. “Un tour delle coste e delle isole della Sardegna”, ha scritto ancora Cristoforetti, “dall’Arcipelago della Maddalena alla città costiera di Olbia con la bellissima Costa Smeralda e le isole di San Pietro e Sant’Antioco nell’Arcipelago del Sulcis”.

A tour of Sardinia’s coasts & islands: from the Maddalena Archipelago to the coastal city of Olbia with beautiful Costa Smeralda & the islands of San Pietro & Sant’Antioco in the Sulcis Archipelago. Un giro delle coste e delle isole! #CiaoSardegna #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/kraqL09W1Y

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 27, 2022