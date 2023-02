“Ciao piccola Chiara”: il toccante saluto della sua scuola alla ragazza uccisa ieri dalla madre a Silì

Oristano

Commovente messaggio

Un messaggio pubblicato nella pagina del sito della sua scuola, l’Istituto comprensivo numero 1 di Oristano, per salutare Chiara Carta, la giovane tredicenne uccisa ieri a coltellate dalla madre nella loro casa di Silì. Parole toccanti per una tragedia tanto grande. Le pubblichiamo di seguito.

Ciao piccola Chiara,

la tua giovane vita ancora in boccio è stata spezzata dalla solitudine della disperazione. Ci sentiamo tutti inermi di fronte a tragedie di questa natura e proviamo a chiederci perché accadono, senza trovare alcuna risposta.

Tutta la comunità scolastica, di cui eri parte danni, ormai, ti ricorda con grandissimo effetto ed esprime al tuo papà il più sincero cordoglio. Vivrai nel ricordo dei tuoi insegnanti e dei tuoi compagni e amici.

Il posto che occupavi in aula rimarrà vuoto, ma non quello nei cuori di chi ti ha conosciuto, apprezzato e voluto bene.

Riposa in pace, Angelo del Cielo, la tua scomparsa ha sconvolto tutti noi e niente, per chi ti ha conosciuto, sarà più come prima. Il tuo sacrificio sia di monito a tutti noi che ci occupiamo di scuola per continuare nell’opera di educazione alla solidarietà, alla collaborazione e al sostegno verso l’altro, il nostro prossimo, cominciando da chi ci sta più vicino.

I tuoi professori, i tuoi compagni, la tua dirigente

Domenica, 19 febbraio 2023