“La scomparsa di Ciro ci addolora enormemente”. Inizia così il messaggio spedito alla nostra redazione dal consigliere della Municipalità di Pirri, Alessandro Vincis in ricordo di Ciro Zucca: 55 anni, ex tipografo, da qualche anno autista del Ctm, è morto ieri all’improvviso. Era conosciutissimo a Pirri, Zucca: “La nostra comunità perde un gran lavoratore, un padre di famiglia, un uomo buono dedito alla sua grande famiglia e al lavoro”, continua Vincis. “Ciro Zucca abitava a pochi passi da Barracca Manna, avrebbe compiuto 56 anni ad ottobre”. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social fra colleghi, amici, famigliari e conoscenti, nel ricordo di un uomo sempre sereno e gioviale.

Regalava un sorriso e una battuta a chiunque lo incontrasse. Una scomparsa prematura ed improvvisa che ci ha lasciato attoniti. Tutta la comunità si unisce alla moglie Daniela, ai giovani Martina, Emanuele, Matteo e Michele in questo momento di preghiera e ricordo”, conclude Vincis.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail