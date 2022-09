“Ciao babbino mio”: l’emozionante lettera di Giorgio al padre Giuseppe (Pinuccio) Lecca

Caro babbino mio, così mi piaceva chiamarti…

Sei stato il padre migliore che potessi avere, sei stato fondamentale per me, per tutti noi figli e i tuoi amati nipoti per la nostra vita. Con te è andato via un pezzo di me, e di tutti noi. Un pezzo della mia vita che nessuno potrà mai più colmare. Hai lasciato un vuoto immenso in tutti Noi. Ciao, babbo ci manchi