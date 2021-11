La prima volta che ho messo piede all’ittiturismo “Sabor’e mari”, la faceva da padrone la curiosità, chissà cosa ci avrebbero offerto da mangiare e soprattutto chissà se nel menù ci sarebbe stato spazio per i pesci pescati nel mare antistante. Un menù a prezzo fisso e un locale spartano ci immersero in un’atmosfera molto sarda e ruspantina, ma ciò che ci colpì in maniera incredibile era lo chef e titolare del ristorante: Alessio Madeddu. Ancora non erano arrivate le luci della ribalta del programma di Alessandro Borghese, la giornata si trasformò presto in un percorso culinario dove la fece da padrona la freschezza e in un mare di risate e battute condite dal slang ineguagliabile sardo di Alessio, ci raccontò un po’ della sua vita, pescatore, rigattiere e ristoratore e in ogni suo racconto non lesinava l’uso di battute che sembravano formule improvvisate che fuoriuscivano quasi quasi in automatico da quella folta barba. Alessio era personaggio che poteva sembrare esuberante, ma dietro alle battute e agli aneddoti sicuramente c’era l’animo orgoglioso e timido tipico dei sardi che lavorano dalla mattina alla sera e sono legati da un profondo amore del territorio. Sí, Alessio amava quel tratto di mare e natura che non lascia spazio all’immaginazione e s’impossessa interamente dello sguardo, dove il vento e il sole animano il mare in cui si calano le reti e si recuperano alle prime ore del giorno “poitta a i sardusu non prasciri su pisci a mazza brutta” come sottolineava Alessio quando accompagnava i pesci serviti sui tavoli dell’ittiturismo.

E c’era davvero tanto “sabor’e mari” in quei piatti ricchi di estro e tradizione dove i prodotti del mare lasciavano un sapore vero e inebriante. Sono trascorsi alcuni anni e all’improvviso la notizia che non avremo mai voluto sentire, Alessio è volato via, davanti al suo ristorante, in una sera maledetta dove la vita cambia e prende altre direzioni, si, ci mancherà quel sapore di mare così genuino e vero, sardo, genuino vero e sardo come era Alessio e la sua simpatia “A Scoppiooo”.

