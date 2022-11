Morgongiori

Nel cuore del paese la troupe al lavoro per alcune scene di “Anna”

Martedì scorso la piazza centrale di Morgongiori è diventata un set cinematografico per le riprese del nuovo film del regista Marco Amenta, “Anna”, prodotto da Eurofilm.

Una mattinata da ricordare per una decina di persone in paese coinvolte in vario modo nelle riprese, a partire dalla vicesindaca Vanessa Porta, che è stata chiamata a fare la comparsa. “Ho interpretato una cliente all’interno del negozio di alimentari”, racconta l’amministratice comunale. “È stato molto divertente, non mi era mai capitata un’esperienza del genere ed è stato bello scoprire come si svolgono le riprese di un film”.

La troupe di professionisti ha lavorato dalle 10 fino alle 15 in piazza Giovanni XXIII. Le scene sono state girate davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena, nella piazza, e poi in un negozio di alimentari, un pastificio e panificio in vico I Umberto.

Le bellezze del centro storico del paese saranno quindi immortalate insieme a quelle di altri luoghi suggestivi dell’Oristanese: alcune scene erano state girate nelle settimane precedenti a Terralba e a Marceddì. Nei prossimi giorni la troupe si sposterà a Muravera per nuove scene.

“Ci hanno detto che dovremo aspettare un anno circa”, conclude Vanessa Porta, “prima di poter vedere al cinema il film, che successivamente arriverà anche in televisione, sulla Rai. Noi chiaramente non vediamo l’ora di vederlo. Intanto ringraziamo i vigili e gli operai comunali per la collaborazione durante la giornata sul set, e il regista e la sua troupe per le emozioni che ci hanno regalato”.

Sabato, 19 novembre 2022

