“Ci serve droga”. Multati tre giovani in trasferta per acquisti

Fermati dai carabinieri a Cagliari, uno è di Mogoro

L’acquisto di droga non è fra le giustificazioni ammesse per uscire dal proprio comune, quando l’intera regione è in zona arancione. Eppure tre giovani fermati dai carabinieri a Cagliari ci hanno provato: “Abbiamo bisogno di droga”, hanno spiegato candidamente ai militari. Evidentemente speravano di acquistarla a Sant’Elia, ma i soldi serviranno invece per pagare le sanzioni da 400 euro per la violazione delle norme anti-covid.

Nell’auto fermata dai militari per un controllo c’erano un 36enne di Iglesias, residente a Domusnovas (disoccupato con precedenti denunce a carico), un suo amico 21enne, incensurato, anch’egli di Domusnovas, e infine un 24enne di Mogoro, conosciuto alle forze dell’ordine. A parte l’esigenza di comprare stupefacenti, i tre non hanno saputo fornire una giustificazione per la trasferta a Cagliari.

Giovedì, 8 aprile 2021

