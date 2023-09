"Ci rimane tutto quello che sei stato", il Tennis club di Pula ricorda Davide morto ieri a 24 anni

“Ci rimane tutto quello che sei stato… un ragazzo Speciale. Ti vogliamo bene”. E’ il pensiero con cui il Tennis club di Pula ricorda Davide Martini, il 24enne morto ieri sulla 195 a Pula, dopo essersi schiantato con la sua moto contro un pullman. Davide era stato allievo del club, era un operaio ma la sua grande passione per il tennis l’aveva proiettato nel mondo dell’agonismo per una decina di anni, sempre vestendo i colori della sua Pula. L’incidente ieri nel primo pomeriggio, in una domenica già funestata dalle quattro giovanissime vittime di viale Marconi a Cagliari. Un bilancio pesantissimo, quello di ieri, una domenica da dimenticare: cinque ragazzi fra 19 e 24 anni sono morti.

La società che ha dedicato il post a Davide ha listato con il simbolo del lutto il proprio profilo social.