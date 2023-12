"Christmas is Coming" a Quartu, le auto d'epoca incantano ancora -VIDEO

Grande successo sabato a Quartu per l’ Evento ” Christmas is Coming “, a partire dalle ore 16,00 lungo il Viale Colombo ha preso il via il ricchissimo programma previsto dagli organizzatori che ha intrattenuto i visitatori con tutta una serie di iniziative rivolte ad un pubblico di tutte le età . La musica live ha accompagnato il piacevole trascorrere delle ore insieme alla sfilata di moda ed alle dimostrazioni sportive. Graditissime anche le iniziative per i piu’ piccoli come la presenza di Feny-Il Fenicottero Rosa , Elfo con cassetta delle letterine per Babbo Natale e le animazioni . Seguitissime anche le ” Spin Art Bike ” e le dimostrazioni di braccio di ferro .Street-food , artigianato ed esposizioni artistiche hanno completato la ricchissima proposta per una serata all’ insegna dell’ intrattenimento e dello shopping natalizio. L’evento realizzato con il Contributo del Comune di Quartu S.Elena e di Fondazione Sardegna ha visto coinvolte le diverse associazioni , Centro Commerciale Naturale La Via del Mare , Vivere a Cagliari, Oikos Cittadinanza attiva, Propositivo, Quasi Quadro, Seconda Stella , A Chent’annos , Fashion Squad Agency , Fondaziione Italiana Sommelier, Quartu in Bici, Baetorra , FPJ, SMTA GYM , Fenalc .

L’ esposizione delle auto e moto d’ epoca ha dato un tocco di ” Old Style ” che ha suscitato entusiasmo ed ammirazione in tutti i presenti.

Bellissime le motociclette storiche e non solo, schierate per l’occasione . Tantissimi e prestigiosi gli autoveicoli d’ epoca esposti dal ” Gruppo Old Cars Friends ” a partire dai modelli piu’ antichi come Fiat 508 C del 1937 , Fiat 500 B ( Topolino ) del 1948 , Fiat 1100 103 A del 1955 , Lancia Appia Convertibile del 1960 , Renault Dauphine R 1090 del 1962 , Fiat 1300 del 1964 , Volkswagen Maggiolino del 1967 , Siata Spring 850 S Spider del 1967, Fiat 2300 S del 1968 , Alfa Romeo Giulia 1,3 TI del 1969 . Nutritissima anche la presenza degli esemplari appartenenti agli anni 70 come Opel Rekord C del 1970 , Opel Gt del 1972, Volkswagen Maggiolone 1302 Cabrio del 1972 , Mp Lafer del 1974 , Alfa Romeo Gt Junior rispettivamente del 1974 e 1975 , Citroen Ds del 1974 , Lancia Fulvia del 1975 , Triumph Spitfire del 1976 . Completano la prestigiosa rassegna una Nuova Giulia Super 1,3 , un Alfa Romeo Giulietta 1,3 del 1981 , una Fiat 127 , una simpatica Citroen 2Cv Special del 1983 ,una Lancia Delta HF integrale del 1990 , una Lancia K del 1999 ,una Mercedes replica SSK del 1929 ,prodotta da Classic Motors Carriage – Miami Florida , ed una Jaguar X Type del 2003. Una serata per Quartu assolutamente indimenticabile.