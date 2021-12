Non farà nessun viaggio di nozze, Christian Solinas, il presidente della Regione che oggi, a Cagliari, si è sposato con Magda De Miranda: “Sono molto contento e felice di vedere tanti amici e parenti”, dice Solinas a Casteddu Online, prima di raggiungere il convento san Giuseppe per il pranzo del matrimonio: “Avremmo voluto essere ancora di più ma purtroppo il Covid non ce lo permette, nella basilica di Bonaria abbiamo sfruttato la capienza massima”, cioè 250 invitati, non uno di più. È raggiante, Solinas: “Ci sono tanti altri che non sono potuti venire qui e li voglio salutare con affetto”, prosegue, mentre stringe forte forte la mano della sua sposa, l’avvocatessa Magda De Miranda, dopo la “pioggia” di riso ricevuta sul sagrato della basilica. “Viaggio di nozze? No, il dovere mi chiama. In questo momento penso sia più opportuno tornare al lavoro”.

