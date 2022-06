Christian Ghironi, studente della III A dell’istituto Duca degli Abruzzi di Elmas, ha sbaragliato la concorrenza e conquistato il primo posto nella 1000 metri allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara dove, dal 29 maggio al 1° giugno di sono svolti i campionati nazionali di atletica leggera con la partecipazione di ben 1600 ragazzi provenienti da tutte le regioni italiane, vincitori delle rispettive fasi regionali per disciplina.

Christian, che ha partecipato alla 1000 metri Dir è dunque il nuovo campione nazionale italiano. “Rientriamo con la medaglia d’oro al collo, orgoglio del Duca degli Abruzzi e del popolo sardo”, dice l’allenatore Gianluca Saba.

“Quest’anno per via dell’emergenza Covid non è stato semplice organizzare l’attività sportiva. Dopo aver fatto i test iniziali, mi sono accorto che Cristian aveva delle potenzialità, quindi insieme abbiamo deciso di puntare sui 1000 metri, non essendoci quest’anno la corsa campestre.

Cristian si allenava a scuola facendo i giri dell’uliveto, 800 metri a giro, per poi raggiungere i compagni. Ha mostrato subito ottima attitudine e propensione al sacrificio”, racconta ancora Saba. “Vinta la fase regionale a Nuoro, il gioco si faceva duro poiché si andava alle finali nazionali dei Campionati Studenteschi a Pescara. Avevamo circa un mese di tempo per prepararci, sicché ho chiesto la collaborazione per questo periodo ad Arturo Zullo, società atletica Maracalagonis, dove risiede Cristian, per poter ulteriormente migliorare i suoi tempi. Abbiamo stabilito che si allenasse dal lunedì al venerdì per 4 settimane. I tempi son ulteriormente migliorati. La gestione della gara era fondamentale ma Cristian è stato un fenomeno, ha fatto uno strappo dopo il primo giro, sorprendendo tutti e procurandosi un vantaggio che gli ha permesso di chiudere primo.

Ringrazio personalmente l’alunno Cristian Ghironi perché in questa settimana a Pescara ha trasmesso emozioni forti a me ed a tutta la delegazione Sarda, capitanata da Antonio Murgia e Marco Uselli, capo delegazione e coordinatore USR Sardegna”, conclude l’orgoglioso allenatore”.

Nella manifestazione era coinvolta la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) e i risultati sono ufficiali e omologati.

