Choc per Greta, la bimba di 4 anni muore cadendo dal balcone

Tragedia a Mazara del Vallo, in Sicilia, località già nota alle cronache per la scomparsa della piccola Denise Pupitone nel lontano 2004. Una bimba di soli 4 anni, Greta, è caduta dal balcone di casa sua domenica scorsa. Trasportata al Trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, per la piccola non c’è stato nulla da fare e oggi i medici hanno dovuto dichiararne la morte cerebrale.

I medici di Mazara prima di trasferirla a Palermo le hanno asportato la milza ,riscontrato una frattura del cranio è un serio problema polmonare.

Il cordoglio per questa tragedia arriva anche dalle istituzioni: “La Città di Mazara del Vallo, attraverso un messaggio espresso dal sindaco Quinci, dell’amministrazione e dal consiglio comunale, esprime il cordoglio per la scomparsa della piccola Greta, la bimba di 4 anni che nella serata di domenica è precipitata dal balcone del secondo piano di un appartamento della via Castelvetrano”, si legge sulla pagina social ufficiale del Comune, : “La piccola Greta non ce l’ha fatta per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta ed è spirata al Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo dove era stata trasportata dopo i primi celeri soccorsi del personale del 118 ed una delicata operazione di asportazione della milza eseguita dall’equipe del reparto di chirurgia dell’ospedale Abele Ajello”.