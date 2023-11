Choc ad Arzachena, due stranieri senza fissa dimora violentano una ragazza: arrestati

I carabinieri della stazione di Arzachena, in esecuzione di decreto emesso dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno sottoposto arrestato due persone, un 26enne e un trentunenne, entrambi stranieri senza fissa dimora, per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza del posto. Le indagini dei militari sono state svolte a seguito della denuncia della vittima della violenza: la ragazza era in compagnia di un amico, in pieno centro città quando, lo scorso 21 ottobre, è stata aggredita e violentata. I due violentatori sono stati rinchiusi nel carcere di Bancali. Il sindaco Roberto Ragnedda ha commentato il gravissimo episodio: “Sono profondamente amareggiato nell’apprendere la notizia del terribile atto compiuto a danno di una giovane donna nel cuore della nostra cittadina. Un episodio vergognoso e indegno che colpisce tutti. Attendiamo gli sviluppi sulla vicenda, ma mi auguro che le autorità competenti possano assicurare alla giustizia i colpevoli al più presto. Gesti lesivi della libertà e della dignità delle donne come questi non meritano scusanti. La mia vicinanza alla vittima e alla sua famiglia è massima”.