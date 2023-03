Choc a Quartu, muore a 63 anni il medico e politico Tonino Dessì

Lacrime e choc a Quartu Sant’Elena per la morte improvvisa di Tonino Dessì, medico e politico conosciutissimo non solo nella terza città della Sardegna. Aveva 63 anni e appena un giorno fa aveva scritto un post sul suo profilo Facebook legato ad un tema leggero, il calcio. Dessì, stando a quanto trapela, è stato stroncato da un infarto fulminante nella sua abitazione. Ecco perché la sua scomparsa lascia tutti sgomenti, a partire dal sindaco Graziano Milia: “Tonino Dessi è stato un uomo, un medico ed un politico di valore. Leale, generoso, sempre attento e presente nella nostra comunità. Lo conobbi giovanissimo fra i banchi del Consiglio Comunale: condividevamo, seppure da posizioni diverse, la stessa passione per la politica e la stessa idea di impegno al servizio del bene comune. Nacque allora una solida e affettuosa amicizia fra noi che non ha conosciuto interruzioni. È ora difficilissimo per me scegliere fra i tanti ricordi che mi legano a lui, ma penso che una delle immagini che riassumono meglio le qualità umane e professionali di Tonino sia quella di lui in prima linea nel punto vaccinale di Vva Beethoven, con il suo camice bianco, a dare una mano insieme agli altri medici nella lotta contro il Covid, al servizio dei cittadini quartesi. Ciao Tonino, caro amico. Condoglianze alla tua famiglia e alla tua comunità politica”. Dessì è stato consigliere comunale da metà anni Novanta sino al 2005 tra le file del centrodestra e, per tre anni, dal 2001 al 2003, presidente del Consiglio.

Cordoglio anche da Tonio Pani: “Rientri felice da un bel giro in bici ma ti arriva una notizia che distrugge tutto. Eri la gioia in persona, l’eterno bambino giocherellone, con le tue battute allegoriche e il sorriso furbesco che ti conquistava. Ci mancherai amico mio. Mancherai a me come amico, a tutto lo staff dell’Eliseo barber shop, ma mancherai soprattutto ai tanti quartesi che ti hanno voluto un bene dell’anima. Che la terra ti sia lieve Tony”. Sgomento anche Cristian Gitani: “Che notizia, aiuto. Eri un figo e un grande amico, riposa in pace”.