Choc a Pula per una brutale aggressione avvenuta in via Regina Margherita, nella zona delle lottizzazioni. Una coppia di giovani commercianti cinesi, mentre stava rientrando a casa, è stata aggredita e derubata da alcune persone, col volto coperto e armate di spray al peperoncino. Stando a quanto trapela, uno dei malviventi avrebbe indirizzato il getto dello spray contro la coppia, colpendo in modo più grave la ragazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato i due, in codice giallo, al Policlinico di Monserrato. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Ed è già scattata la caccia ai malviventi.

Del grave episodio ne è già a conoscenza la sindaca Carla Medau: “Ciò che è avvenuto è un fatto gravissimo che condanniamo con fermezza. Chiederò alle Forze dell’ordine e alla prefettura di valutare un rafforzamento dei controlli notturni. Cercherò”, promette la Medau, “di sentire i ragazzi appena saranno dimesso per sapere le loro condizioni di salute”.

L'articolo Choc a Pula, coppia di commercianti cinesi aggredita e derubata: caccia ai malviventi proviene da Casteddu On line.