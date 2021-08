Vandali in azione a Maracalagonis, “qualcuno ha tolto dalla nicchia e ha rovesciato la statua della Madonna, molto amata e venerata, a Baccu Mandara. Il vandalo o i vandali si sono accaniti sulla statua. Rispetto, questo sconosciuto”. Così la sindaca Francesca Fadda, che ha postato su Facebook le foto della statua presa di mira.

“Un atto vandalico su cui verranno compiute indagini, che pone interrogativi pesanti sulle nostre menti: è un gesto premeditato che nasconde un significato preciso? Oppure un ‘semplice’ vandalismo perpetrato da qualcuno in preda a noia e cosiddetto ‘male di vivere’? È un gesto figlio della stupidità o della mancanza di educazione generale; il mix degli ingredienti sceglietelo voi. Se sono stati degli uomini (o donne) dico loro che sono uomini solo nell’età e nel corpo, ma degli ‘Uomini’ non hanno nulla. Oppure è un gesto come altri come corre voce sta avvenendo per i rifiuti abbandonati, per colpire l’amministrazione comunale? Chissà, ma né io e né l’amministrazione ci arrendiamo. Sappiatelo”.

L'articolo Choc a Maracalagonis: “Vandalizzata la statua della Madonna, grave oltraggio” proviene da Casteddu On line.