La chiusura si è resa necessaria per consentire ulteriori accertamenti sulle strutture e non comporterà l’interruzione del regolare svolgimento delle lezioni, che si terranno in aule alternative già individuate dalla direzione scolastica di concerto con gli uffici tecnici della città metropolitana. Le indagini strutturali sulla sede del Liceo Alberti, avviate nell’ambito delle verifiche periodiche effettuate dalla città metropolitana di Cagliari negli edifici scolastici di propria competenza, sono state programmate e finanziate con una deliberazione del consiglio metropolitano del 1° agosto 2022. Verifiche analoghe sono state effettuate nel corso dell’anno e sono in programma nei prossimi mesi in altre scuole di competenza.

