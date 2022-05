Chiuso ristorante con sette lavoratori in nero su otto - Sardegna

Sette lavoratori in nero su otto dipendenti e sporcizia. È quanto hanno scoperto i carabinieri delle Stazioni di Monastir e San Nicolò e della Compagnia di Dolianova, insieme ai colleghi del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro durante l'ispezione di un bar-ristorante della zona di Dolianova. L'esercizio ha dovuto sospendere l'attività e rimarrà chiuso fino a quando non saranno messi in regola i lavoratori e saranno ripristinate le condizioni igieniche.

Il controllo è scattato nei giorni scorsi. I carabinieri hanno prima contestato al titolare le violazioni delle norme attinenti l'igiene, la pulizia e il mancato rispetto delle norme previste dal manuale Haccp, elevando sanzioni per 3mila euro. Poi hanno effettuato le verifiche sui lavoratori scoprendo che sugli otto dipendenti identificati all'interno dell'esercizio, ben sette erano sprovvisti di contratto e non erano stati mai assunti. Per il ristorante sono scattate l'immediata sospensione dell'attività e multe per 30mila euro.

Fonte: Ansa Sardegna