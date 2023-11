Chiuso per precauzione l’Hostel Rodia a Oristano, dopo una morte per legionella

Oristano

Il provvedimento della Asl non riguarda il ristorante dell’albergo



L’Hostel Rodia di Oristano da oggi è chiuso, ad eccezione dell’attività di ristorazione. Lo ha disposto con un’ordinanza la direttrice Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5 di Oristano, Maria Valentina Marras.

Il provvedimento è stato preso in seguito a due casi di contaminazione da legionella, ai danni di due ospiti della struttura.

La struttura è stata chiusa in via precauzionale in attesa dell’esito sulle analisi dei campioni dei prelievi effettuati ieri dai tecnici specializzati della Asl oristanese nelle camere e nel serbatoio di accumulo delle acque.

I risultati delle analisi non si conosceranno prima di una quindicina di giorni.

A causa del contagio una donna è morta, un’altra è grave in ospedale. Entrambe avevano partecipato a un incontro della comunità neocatecumenale nell’albergo di Sa Rodia. Paola Piga, 66 anni, cagliaritana e residente a Quartucciu da alcuni anni, è morta mercoledì scorso al Policlinico di Monserrato. Un’amica (77 anni, di Quartu) è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Pneumologia del Santissima Trinità a Cagliari. Entrambe erano arrivate in ospedale con i sintomi di una grave polmonite.

L’unico collegamento accertato per ora tra le due donne è, appunto, la presenza all’incontro della comunità neocatecumenale, svolto all’inizio di novembre all’hotel Rodia di Oristano.

Il ritiro spirituale, fatto di riunioni ed esperienze di convivenza, non prevede uscite dalla struttura. All’iniziativa avevano preso parte circa trenta persone della comunità che ha base nella parrocchia del Poetto.

Paola Piga dopo pochi giorni dal rientro a casa si era sentita male. La donna accusava problemi respiratori ed era stata ricoverata in ospedale. Mercoledì era arrivato il riscontro della positività alla legionella e il giorno dopo la sessantaseienne era morta.

Sia i familiari di Paola Piga sia la comunità neocatecumenale avevano fatto degli accertamenti per verificare se altri partecipanti all’incontro avessero sintomi simili. Quegli accertamenti avevano portato alla donna di Quartu, che è ricoverata all’ospedale Santissima Trinità per una grave polmonite. Sottoposta al test, anche lei è risultata positiva alla legionella.

La Asl oristanese dovrà chiarire se il doppio contagio sia o meno una coincidenza e si debba dunque cercare la causa da altre parti, ma nel frattempo si è deciso di non correre rischi e chiudere l’albergo di Sa Rodia.

Mercoledì, 22 novembre 2023