Morgongiori

“Si chiami subito il vincitore di concorso”

I consiglieri di minoranza del Comune di Morgongiori Marco Ibba, Valentina Dessì e Roberto Serrenti chiedono l’immediata riapertura dell’Ufficio Tecnico, chiuso dall’amministrazione comunale fino a data da destinarsi.

Con una un’interrogazione, depositata ieri al protocollo del Comune, chiedono che la questione venga inserita come ordine del giorno e discussa con urgenza durante il prossimo Consiglio comunale.

In particolare, Ibba, Dessì e Serrenti chiedono che il sindaco riferisca all’assemblea relativamente alla data in cui verrà riaperto l’ufficio tecnico comunale e come intenda affrontare le problematiche relative alle pratiche di edilizia pubblica ma soprattutto privata per le quali è necessario predisporre un’adeguata istruttoria.

“Il Comune di Morgongiori il 1 aprile scorso ha già approvato la graduatoria di un concorso per Istruttore Tecnico, spiegano i tre consiglieri di minoranza, che chiedono “conferma circa l’immediata intenzione di chiamare subito in servizio il vincitore”.

“Visto che ci si trova in una situazione emergenziale, che ha portato alla chiusura dell’ufficio tecnico”, continuano, “bisogna procedere immediatamente alla chiamata in servizio e riaprire l’ufficio lasciando che siano i dipendenti a gestire gli uffici”.

“La normativa a riguardo parla chiaro”, sottolinea l’opposizione del gruppo “Morgongiori per Tutti”, “basterebbe riguardarsi D.Lgs. 267/2000 e 165/2001 per ricordarsi la cosiddetta separazione fra politica e gestione. Questo non lo diciamo noi, lo ribadisce anche la Corte Costituzionale richiamando le fondamenta della separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione amministrativa che si trovano nell’art. 97 della Costituzione Italiana”.

“Sappiamo che è necessario approvare il rendiconto 2021, lo faremo venerdì al prossimo consiglio” contestano, “ ma non è plausibile chiudere un ufficio fino a data da destinarsi senza dare spiegazioni e lasciando in mano un servizio fondamentale a un Assessore che non ha neanche la responsabilità del servizio”.

I tre consiglieri di opposizione, infatti, chiedono conto anche della scelta dell’assessore Alfredo Piccolo, con deleghe ad Ambiente, agricoltura e pastorizia, quale referente in caso di informazioni o urgenze: “Perchè non il sindaco in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica?” chiedono i tre consiglieri.

Il gruppo di opposizione contesta al sindaco e alla maggioranza “una gestione un po’ troppo casereccia per un’amministrazione pubblica che deve dare risposte certe e trasparenti ai cittadini” e di “privare di un servizio fondamentale” la comunità.

“Come abbiamo ribadito più volte fin da subito noi del gruppo di minoranza “Morgongiori per Tutti” siamo pronti a collaborare con la maggioranza”, concludono, “ma non possiamo di certo stare a fermi a guardare di fronte a disservizi di questa entità”.

Mercoledì, 6 luglio 2022