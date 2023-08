Chiusi lo stesso giorno Ascot e Guardia medica. Una paziente va dai carabinieri

Ghilarza

Nessuna spiegazione nel primo ambulatorio, un cartello sulla porta nel secondo

Assistenza negata. Si è presentata ai carabinieri per presentare una denuncia una paziente che giovedì scorso, a Ghilarza, ha avuto bisogno di un medico ma ha trovato inspiegabilmente chiusi sia l’Ascot – l’ambulatorio di comunità – sia la Guardia medica.

Recatasi nella mattinata all’Ascot per chiedere una ricetta, la paziente ha trovato inspiegabilmente le porte chiuse. Da sottolineare che quella del giovedì è l’unica apertura settimanale prevista per il servizio che – avviato anche in altri centri della provincia dalla Asl di Oristano, con l’obiettivo di garantire l’assistenza a quanti sono privi del medico di base – è ormai l’unico punto di riferimento per tanti cittadini di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

“Dopo lo sconcerto, insieme ad altri pazienti inutilmente in attesa, siamo andati quindi nell’ambulatorio della Guardia medica, all’ospedale Delogu”, racconta la nostra lettrice, “dove però abbiamo dovuto fare i conti con un altro disservizio. Sulla porta del presidio abbiamo trovato un cartello che informava della chiusura anche di quell’ambulatorio”. Eppure anche la Guardia medica dovrebbe – in assenza del medico di base – rilasciare ricette e impegnative.

Da qui la protesta della paziente: “Come è possibile che la Asl di Oristano possa consentire la chiusura contemporanea, e senza alcun preavviso o altre indicazioni, di questi due servizi ormai fondamentali, considerata la impossibilità per molti cittadini dei nostri comuni di usufruire dell’assistenza di base di cui abbiamo bisogno?”.

Sabato, 19 agosto 2023