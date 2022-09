Chiusi i giochi anche in Sardegna, ecco chi sono i 16 parlamentari che rappresenteranno la Sardegna a Roma. Per Fratelli d’Italia, alla Camera, Salvatore Deidda, Francesco Mura, Gianni Lampis, Dario Giagoni e Barbara Polo. Per Forza Italia Pietro Pittalis e Ugo Cappellacci, per il Pd Silvio Lai e Romina Mura e per i 5 Stelle Alessandra Todde (che dovrebbe lasciare il posto a Susanna Cherchi) e Emiliano Fenu. Al Senato, entrano per Fratelli d’Italia Marcello Pera, Antonella Zedda e Giovannino Satta, per il Pd Marco Meloni e per i 5 Stelle Ettore Licheri che per, eletto anche in Toscana, dovrebbe lasciare il posto all’ex sindaca di Assemini Sabrina Licheri.

