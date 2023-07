Chiusi ad agosto alcuni presidi sanitari privati di Oristano: più difficoltà per visite e analisi

Oristano

E la casa di cura Madonna del Rimedio rischia di bloccare le prestazioni convenzionate prima della fine dell’anno per mancanza di budget

Nessuna eccezione: anche questa estate chiuderanno ad agosto alcuni presidi sanitari di Oristano, convenzionati con l’Asl. E anche quest’estate per gli utenti non sarà semplice prenotare una visita o un’analisi, considerato che già il servizio pubblico è sotto pressione per le croniche carenze di personale.

La Casa di Cura Madonna del Rimedio. Il presidio di via Giotto a Oristano, una delle più rilevanti strutture ospedaliere a livello regionale, per poter far fruire le ferie al personale sanitario, chiude i principali servizi da lunedì prossimo 31 luglio al 4 settembre prossimo.

Tranne la Dialisi che prosegue per ovvi motivi l’attività per tutta l’estate, chiudono per 5 settimane, dal 31 luglio al 4 settembre compreso, tutti i reparti di degenza e sopratutto Chirurgia generale, Medicina Generale, Cardiologia, Riabilitazione e Lungodegenza, Ortopedia, Oculistica, Urologia e Neurologia. Resterà chiuso nello stesso periodo anche il Laboratorio Analisi e il Centro di Fisiokinesi terapia.

Prevista la chiusura, ma solo per le tre settimane dal 7 al 27 agosto, anche di tutti gli ambulatori del Poliambulatorio e del Centro Ecografie. Non chiuderà per niente, invece, la Radiologia che funzionerà quindi regolarmente anche per tutto il mese di agosto, ma solo a pagamento. La richiesta è notevole, dopo che la Radiologia del Dea dell’ospedale San Martino ha interrotto le prenotazioni per gli esami esterni, bloccate da tre anni e mai più ripristinate. Con la recente acquisizione e trasferimento in Via Giotto anche del laboratorio radiologico San Giacomo di Viale Diaz, la Casa di Cura conta di far aumentare il budget per le analisi convenzionate della radiologia e quindi il volume delle prestazioni.

“Con la chiusura di gran parte dei nostri servizi nel mese di agosto raggiungiamo, già per i primi sette mesi dell’anno, l’impegno del 75 per cento del budget annuale – spiega Mario Alberto Floris, amministratore della società che gestisce la Casa di Cura del Rimedio – “Ci resta da utilizzare per gli ultimi 4 mesi dell’anno il restante 25 cento che però pensiamo non sia sufficiente ad assicurare le prestazioni convenzionate fino alla fine del 2023“.

In effetti da diverso tempo la Clinica assicura numerose prestazioni in convenzione anche in extragettito, cioè in eccedenza rispetto al budget attribuito a questa struttura, che è di poco più di 10 milioni di euro all’anno. “Una dotazione insufficiente per la Casa di Cura che infatti da anni chiude il bilancio senza alcun utile – spiega ancora Mario Albero Floris -. Da qui la necessità di far pagare alcune prestazioni ai nostri pazienti. Attraverso le nostre pagine social ci arrivano anche le proteste di alcuni di loro, ma devono però sapere che in presenza di una aumentata richiesta dell’utenza, la Regione da anni non adegua il budget destinato alla Casa di cura”.

I laboratori analisi privati. Il laboratorio analisi di Melis e Ponti di via Brunelleschi, a Oristano ha previsto la chiusura per ferie dal 5 al 20 agosto. Come si legge sul sito del laboratorio le prestazioni in esenzione sono comunque già erogate “solo dal lunedì al venerdì, fino al raggiungimento del tetto mensile del budget assegnato dall’Ares. Una volta esaurito questo tetto, le prestazioni in esenzione sono sospese e erogate solo a pagamento per essere accettate in esenzione solo all’inizio del mese successivo. Il sabato il laboratorio è aperto e eroga solo prestazioni a pagamento “.

Il Cam, invece, laboratorio analisi di via XX settembre a Oristano chiuderà dal 5 al 27 agosto, ma ha già fatto scattare la chiusura anche in tutti i sabati di luglio e agosto. Nel sito del laboratorio si spiega che, per poter gestire il budget assegnato da Ares, il laboratorio non accetta più di 50 pazienti al giorno esenti o con ticket, selezionati in ordine di arrivo, dal lunedì al venerdì. L’erogazione delle prestazioni in esenzione/ticket avviene fino a raggiungimento del budget mensile assegnato da ARES e riprenderà quindi all’inizio del mese successivo.

Lunedì, 24 luglio 2023