Chiude Spazio Conad a Cagliari, via lavori Galleria Marconi - Sardegna

Il prossimo 2 luglio 2022 lo Spazio Conad di Cagliari via Dolianova, (inserito nel Centro Commerciale Cagliari Marconi) sospenderà la propria attività.

"Non sarebbe stata nostra intenzione sospendere l'attività in questo periodo dell'anno per poter continuare ad assicurare il servizio alla nostra clientela - afferma il direttore Rete Sardegna Orlandi Michele - ma il perdurare della chiusura di tutte le altre attività facenti parte del Centro Commerciale Cagliari Marconi ha reso per noi insostenibile l'ordinario svolgimento dell'attività di vendita".

La sospensione dell'attività dello Spazio Conad è funzionale, quindi, da un lato alla ristrutturazione del punto vendita e dall'altro consentirà alla società proprietaria della Galleria Commerciale - con la quale il Gruppo Conad Nord Ovest è in costante contatto - un più semplice avvio dei lavori di riqualificazione del Centro Commerciale Cagliari Marconi.

"Il nostro intendimento - chiosa il direttore Rete Sardegna Orlandi Michele - è quello di riprendere l'attività il prima possibile e comunque non oltre la prossima primavera nella convinzione che per quella data possano essere completati i lavori di riqualificazione del Centro Commerciale e possano quindi riprendere l'attività anche tutti gli altri operatori del centro medesimo".



Fonte: Ansa Sardegna