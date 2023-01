Chiude scuola infanzia a Macomer, l'appello dei genitori - Sardegna

(ANSA) - MACOMER, 26 GEN - Dopo oltre 50 anni di attività, la scuola dell'infanzia paritaria gestita a Macomer dalle suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice chiuderà i battenti e le religiose saranno costrette a lasciare la struttura. Immediata la protesta di un gruppo di genitori che si appellano alle istituzioni locali per la revoca del provvedimento.

"La notizia della chiusura della scuola lascia un grande senso di perdita e di tristezza - spiegano in una nota - L'istituto gestito dalle suore, a cui esprimiamo il nostro sincero ringraziamento per aver contribuito alla crescita morale e spirituale delle nostre comunità, è un'istituzione fondamentale per i nostri bambini e rappresenta un punto di riferimento per tutti. Perdere questa scuola significherebbe non solo privare i bambini di un'educazione di qualità, ma anche di un ambiente di crescita e di supporto per le famiglie.

Comporterebbe inoltre una ulteriore perdita per il territorio: causerà la perdita di posti di lavoro per gli insegnanti e il personale ausiliario".

Da qui il pressing sulle istituizioni e i politici "affinché lavorino insieme per trovare una soluzione che permetta di mantenere vivo questo importante presidio". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna