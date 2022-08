Chiude cane in auto sotto il sole e fa la spesa, denunciata - Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 13 AGO - Ha chiuso in auto il cane sotto il sole cocente ed è andata a fare la spesa. È accaduto a Carbonia, protagonista una 67enne che è stata denunciata dai carabinieri per maltrattamento di animali. Al 112 sono arrivate le chiamate di alcuni cittadini che hanno visto una Fiat Punto, con il cane all'interno, nei parcheggi di un supermercato.

L'animale era accaldato e rischiava di morire. Sul posto è arrivata una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Carbonia. I militari sono riusciti ad aprire l'auto e a salvare il cane. Poi hanno rintracciato la proprietaria. E per lei è scattata la denuncia. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna