A dare sostegno, inoltre, i rappresentanti di Consorzio Uno, Università di Oristano e di Cagliari, che hanno esposto quale poteva essere il valore delle loro collaborazioni, e per concludere il mondo della pesca, fortemente attivo nel territorio con le lagune e la pesca in mare aperto.

Per favorire la massima partecipazione, l’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming, collegandosi direttamente al link: https://www.youtube.com/c/SuperTvOristano_STVOristano.

A Oristano si svolgerà il quinto appuntamento: è fissato per lunedì prossimo – 14 febbraio – a Palazzo degli Scolopi, nella sala del Consiglio comunale, in Piazza Eleonora, con inizio alle 16.30.

L'intervento di Marcella Sotgiu durante un precedente incontro di animazione territoriale

“Non poteva mancare il Comune di Oristano in questo importante percorso di avvicinamento alla costituzione del Distretto Rurale, un atto dovuto e voluto, che abbiamo formalizzato con delibera della Giunta Comunale”, ha dichiarato il sindaco di Oristano Andrea Lutzu. “Resta chiaro che il nostro compito in questa intrapresa è di sostegno, perché finalmente saranno le imprese, piccole, medie e grandi a ricoprire il ruolo di interpreti principali. Ognuna sarà artefice del proprio destino. Spetterà alle imprese più strutturate e operanti da più tempo redigere progetti di ampio respiro e innovativi, dei quali potranno usufruire anche tutte le altre, apportando la propria specificità per arricchire il cosiddetto “Paniere” da proporre”.

Anche Marcella Sotgiu, assessora alle Attività produttive del Comune di Oristano, dopo aver preso parte ai precedenti incontri, ritiene che stia per aprirsi una importante strada per l’economia del territorio: “Incontro dopo incontro”, ha detto l’assessore Sotgiu, “grazie anche ai preziosi interventi dei direttori dei tre Gal e del Flag Pescando, ho maturato la convinzione, peraltro anche da subito condivisa col sindaco Lutzu e con la giunta, che qualcosa di interessante si sta prospettando per l’economia del territorio coinvolto e che ha tutti i crismi, una volta resa operativa, per dare un concreto impulso all’economia locale, intesa come interazione e partecipazione tra aziende operanti nei vari settori commerciali, esaltando le peculiarità di ognuna. Ci aspettiamo una partecipazione qualificata e numerosa delle imprese del nostro territorio, considerato che abbiamo ricevuto diverse richieste di operatori agricoli molto interessati all’adesione immediata al progetto”.

La scheda di adesione al Distretto Rurale della Sardegna Centro Occidentale, per coloro che ancora non l’avessero ritirata al termine dei precedenti incontri, è scaricabile anche on line con la compilazione del “modulo digitabile e trasmissibile direttamente dal sito” all’indirizzo: https://www.distrettoruralesco.it.