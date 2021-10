“I comuni della Sardegna spendono circa 6 milioni di euro all’anno per far fronte al randagismo”, ricorda il vice presidente dell’ANLC. “Forse sarebbe opportuno che anche le forze di polizia, le Assl e la Forestale siano messe in condizione di verificare in ogni circostanza eventuali trasgressori”.

“Ci teniamo a ricordare che l’applicazione del microchip è un obbligo di legge”, aggiunge Pisanu. “Ma al di là di questo, noi cacciatori riteniamo che il benessere animale inizi proprio dall’applicazione del microchip, che in pratica è la carta di identità del nostro amico a quattro zampe, e inoltre diventa uno strumento indispensabile in caso di perdita del cane”.

Prevenire il randagismo e il fenomeno dell’abbandono degli amici a quattro zampe. Grazie all’ANLC – l’Associazione nazionale libera caccia della Sardegna – per venerdì 15 ottobre a Simala è stata organizzata una giornata per la microchippatura gratuita dei cani e l’iscrizione all’anagrafe canina. L’iniziativa è promossa anche dall’amministrazione comunale.

Fonte: Link Oristano

